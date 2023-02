Pep: Tashmë jemi dënuar

23:57 10/02/2023

Trajneri i Manchester City sulmoi rivalët e Premier League se kanë ndikuar në akuzat ndaj klubit

Trajneri i Manchester City, Pep Guardiola, beson se klubi tashmë e ka marrë dënimin, pasi akuzohet nga Premier League për më shumë se 100 shkelje të rregullave financiare, që nga viti 2009.

Ky ishte reagimi i parë i trajnerit spanjoll që kur ndaj “qytetarëve” u ngritën akuzat. Pep u bë pjesë e ekipit në vitin 2016 dhe ka fituar katër tituj kampionë.

“Mendimi im i parë është se ne tashmë jemi dënuar! Ajo që ka ndodhur këtë javë është e njëjtë me atë që ndodhi me UEFA-n. Me UEFA-n ne u dënuam. Jemi me fat që jetojmë në një vend të mrekullueshëm ku kemi një shoqëri ku të gjithë janë të pafajshëm derisa të provohet faji. Nuk e patëm këtë mundësi! Tashmë u dënuam dhe madje ashpër”.

Ai tha se akuzat erdhën nga klubet e tjera të Premier League dhe se nëse City do të shpallej fajtor, e në skenarin më të keq do të binte nga kategoria, ata do të shlyenin dënimin e tyre e sërish do të ngjiteshin në elitë.

Akuzat kundër City e kanë origjinën nga një hetim i Premier Ligës për akordet e tyre financiare të nisura katër vite më parë, pas publikimit të dokumenteve nga Gjermania të gazetës “Der Spiegel” në lidhje me akordet e dyshimta të lojtarëve.

Në vazhdim, “Qytetarët” u ndaluan të merrnin pjesë në Ligën e Kampioneve për dy vite, por ata apeluan në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS), e cila e anuloi vendimin.

City e ka fituar titullin kampion gjashtë herë që kur u ble nga sheikët e Abu Dhabit dhe trajneri spanjoll beson se për shkak të këtyre sukseseve ka një komplot nga klubet e rivale.

