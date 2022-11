Për bujqësinë, bashkëpunim me Gjermaninë

15:47 19/11/2022

Krifca: Nga Janari më shumë ndihmë për fermerët

Për herë të parë një ministër gjerman i Bujqësisë i shoqëruar nga ministrja shqiptare Frida Krifca ka parë nga afër produktet dhe punën e fermerëve shqiptarë.

Mes dy shteteve është vendosur që nga Janari në Shqipëri të nisë nga zbaitmi programi i përbashkët me Gjermaninë për zhvillimin e zonave rurale.

“Këtë lloj bashkëpunimi ne do ta shtrijmë më tej dhe me një program tjetër, i cili fillon në fillim të vitit që vjen, ku do të fokusohemi në sektorin e blegtorisë, në sektorin e agropërpunimit, të vreshtarisë, ku do ta orfojmë më shumë asistencën dhe për fermerët drejtpërdrejtë edhe për rritjen e zinxhirit të vlerës në sektorin e bujqësisë”.

Nga ana e tij, ministri gjerman i Bujqësisë dhe ushqimit u shpreh se bashkëpunimi mes dy vendeve sidomos në këtë kohë krize nuk do të mungojë.

“Kam dëgjuar shumë për produktet shqiptare, por është ndryshe kur i dëgjon dhe ndryshe kur i provon. Duhet të them se kur të largohem, do iki një si adhurues i produkteve bujqësore shqiptare”.

Krifca dhe homologu gjerman kanë parë nga afër dhe një qendër të agropërpunimit në Lezhë.

“Jemi në Fishtë, ku pamë ekselencën shqiptare të agropërpunimit tradicional të produkteve lokale, të Mrizit të Zanave, i cili ka një zinxhir prej rreth 400 fermerësh që bashkëpunojnë me të dhe ministri është shumë i impresionuar nga çfarë ne pamë këtu”.

Vizita e parë e ministrit Ozdemir në Tiranë vjen pas Konferencës së Procesit të Berlinit ndërmjet BE dhe 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor.

