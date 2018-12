“Për dashurinë do jetoja në fshat”

Jemi mësuar ta shohim ekstravagante në skenë, por “Thumb” e sjell këtë puntatë Kejvina Kthjellën si rrallë herë. Bukuroshja e “Xing me Ermalin” hoqi takat e larta dhe u kthye në një gocë fshati. Ajo nisi punët që në mëngjes punët gjë që është mësuar ta bëjë duke qenë se ka lindur në një fshat të Lezhës.

Kejvina: Kam lindur në një fshat të Lezhës dhe pak a shumë edhe pse kam shkuar në Itali edhe kur u ktheja isha në atë ambientin e kopshtit serave, pulave, lopës.

Nëse personi yt i zemrës do jetonte në një fshat dhe ty duhet të bëje gjithë jetën punë të tilla do e bëje këtë sakrificë?

Kejvina: Po pse jo.

Qofsh ti që je, unë nuk do e kisha bërë kurrë.

Kejvina: E para punës të kesh gjithë këtë do ishte shumë mirë sepse do rriteshe shëndetshëm duke e ditur çfarë po ha. Edhe do e bëja nuk është diçka që më tremb sinqerisht.

Jo vetëm kaq. Të jetosh në fshat do marrësh edhe qumështin dhe vezën, por përpara se t’i bësh duhet të ushqesh lopën dhe pulën. Sfidë e vështirë, por që Kejvina e realizoi. Në fund ajo përgatiti recetën e saj, por për personin që i rrëmbejë zemrën në të ardhmen ka disa fjalë që ndoshta nuk do t’i pëlqejnë.

“Të them të drejtën nuk jam as unë ai tipi i darkës me qirinj. E them tani që burri im i ardhshëm do hajë nga unë vetëm sallatë dhe bukë të thatë”, tha ajo./abcnews.al