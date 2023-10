Për familjen time – Episodi 202

17:00 20/10/2023

Ahmet kërkon nga Omer që të rikthejë orën e tij në të kundert do ta denoncojë atë në polici.

Asije, Omer dhe Emel rikthehen në strehen e tyre të vjetër.

Kush do t’I vijë në ndihmë Omerit me një çantë plot me para?