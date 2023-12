Për familjen time – Episodi 249

Shpërndaje







19:30 22/12/2023

Orhan mëson që do të bëhet përsëri baba.

Omer për here të parë feston ditëlindjen me nënën dhe babain biologjik të tij.

Sarp do të shkatërrojë këtë festë me ardhjen e tij.

Çfarë do të ndodhë me Lejlan pas një përballjeje me Suzan?