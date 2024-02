Për familjen time – Episodi 287

19:30 05/02/2024

Çfarë do të thuhet në një përballje mes Suzan dhe Sheval?

A do të shkatërrojë Sarp edhe njëherë marrëdhënien e Omer dhe Suzan?

Një tjetër sekret dhe një tjetër vrasje do të ndodhë. Kush do të jetë kësaj here viktima?