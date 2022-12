Për fytyrën dhe flokët, Elon Musk ka shpenzuar shumën “marramendëse” me operacionet plastike

14:00 26/12/2022

Emri i Elon Musk nuk ka të ndalur së shfaquri në media, për shkak të politikës së re që ka vendosur në Twitter dhe për mënyrën e menaxhimit të platformës.

Megjithatë, këtë herë Musk është kthyer në qendër të vëmendjes për shkak se një kirurg plastik ka deklaruar se ai ka shpenzuar më shumë se 172,000 dollarë për operacione plastike në fytyrën e tij dhe për flokët.

Dr. Richard Westreich tha për “Sun”: Mendoj se Musk është kujdesur për flokët e tij, sytë dhe lëkurën që i varet poshtë qafës. Në fillim të këtij viti, ai ka pasur enjtje në qafë pikërisht nga këto ndërhyrje.

Elon Musk may have spent over $172,000 on secret surgeries to look younger, a top US plastic surgeon has claimed.https://t.co/Jv1SJRn8nr