Për herë të parë, baleti “Arrëthyesi” vjen edhe për artdashësit e verbër ose me shikim të kufizuar

18:11 20/12/2023

Baleti “Arrëthyesi” do të ngjitet në skenën e Tetarit të Operas dhe Baletit më 22 dhjetor dhe do të jepet për 3 net me radhë. Me këtë njoftim, ka ardhur edhe një lajm tjetër i bukur për të gjithë artdashësit që janë të verbër ose me shikim të kufizuar. Këta të fundit mund të kenë mundësi ta ndjekin shfaqjen nëpërmjet një audio-përshkrimi.

Drejtuesja e këtij projekti, Donika Çina dhe përfaqësuesja e “United Nations Association Albania”, Anna Shkreli, të ftuara ditën e sotme në emisionin “Rudina” në Tv Klan, kanë folur më tepër rreth kësaj nisme dhe si do të funksionojë.

Donika Çina u shpreh se njerëzit që nuk shikojnë do të akomodohen përpara të tjerëve në sallë dhe të gjithë do të pajisen me kufje, ku do të dëgjojnë në mënyrë ekskluzive përshkrimin e krijuar nga Genti Mumajesi.

Rudina Magjistari: Juve ju shoh që rrezatoni sepse po vini me një lajm të ri. Është totalisht novatore diçka e tillë edhe një lajm shumë i bukur njëkohësisht. Kështu që, urime për idenë, urime për projektin që keni nisur edhe uroj që të shkoni sa më gjatë me këtë projekt të përpara. Atëherë, unë dua që të më tregoni diçka më tepër, si do të funksionojë, si lindi ideja për të realizuar një projekt të tillë dhe më pas si do të implementohet, pra si do të zbatohet i gjithi.

Donika Çina: Atëherë Rudina, ky është një projekt që ka nisur në fakt si ide në tetor. Në një materclass që ne kemi organizuar rreth përshkrimit zanor, me një ekspert nga Suedia. Dhe gjatë këtij masterclass-i janë trajnuar qoftë stafi i Teatrit të Operas dhe Baletit, qoftë edhe profesionist të tjerë se si mund të përshkruajnë veprimet, gjestet, aktrimin e balerinëve dhe të aktorëve të teatrit apo të filmave, për njerëzit që nuk shikojnë. Trajektorja e punës ka nisur shumë më përpara se sa sot. Sot jemi shumë të gëzuar dhe shumë të emocionuar për atë që do të ndodhë ditën e premte në sallë. Ne jemi duke punuar me Genti Mumajesin, i cili është personi i cili do të bëjë përshkrimin dhe me një grup të madh vullnetarësh nga “Blueprint”-i, pra të rinjtë e “United Nations Association”, të cilët do të ndihmojnë që grupi i ftuar i njerëzve që nuk shikojnë, të akomodohet përpara të tjerëve në sallë. Të gjithë do të pajisen me kufje, nëpërmjet të cilët të dëgjojnë në mënyrë ekskluzive përshkrimin që Genti do dërgojë. Ndërkohë që pjesa tjetër e sallës do të shijojë spektaklin, pa u shqetësuar nga përshkrimi specifik.

Gjithashtu, Çina tha se njerëzit me shikim të kufizuar do të vendosen në rreshtat e parë sepse ata mund të jenë në gjendje për të parë diçka më tepër. Madje sipas saj, këtë projekt janë përpjekur ta bëjnë sa më gjithëpërfshirës, jo vetëm për personat që jetojnë në Tiranë, por edhe për periferinë. /tvklan.al