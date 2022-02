Për herë të parë që prej 1939: Suedia do të dërgojë armë në Ukrainë

19:37 27/02/2022

Suedi njoftoi këtë diel se do të dërgojë pajisje ushtarake dhe ndihma të tjera në Ukrainë. Teksa njoftoi lëvizjen, kryeministrja Magdalena Andersson tha se kjo është hera e parë që Suedia çon armatime në një vend në konflik, që prej pushtimin sovjetik të Finlandës në vitin 1939.

“Konkluzioni im është se mënyra më e mirë për të ruajtur siguria tonë tani është duke mbështetur aftësinë e Ukrainës për të mbrojtur veten kundër Rusisë”, tha Andersson.

Vendimi i Suedisë vjen pasi Bashkimi Evropian njoftoi se do të blinte armë dhe do t’ia dorëzonte ato Ukrainës, hera e parë në histori që BE ndërmerr një hap të tillë./tvklan.al