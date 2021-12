Për shkak të Covid, Tottenham jashtë Conference League

17:42 20/12/2021

UEFA i jep fitoren në tavolinë Rennes

Tottenham jashtë Europa Conference League, ndërsa Vitesse kalon në fazën me eliminim direkt. Ndeshja e fundit në grup mes skuadrës londineze dhe Rennes u pezullua dhe UEFA njoftoi se do të merrte një vendim për këtë çështje. Organizmi europian i futbollit lajmëroi se rrugëtimi i Tottenham në Conference League do të përfundojë. Komisioni i Kontrollit, Etikës dhe Disiplinës vendosi të shpallë fitues në tavolinë skuadrën e Rennes me rezultatin 3-0.

Fushata europiane e Tottenham të Antonio Conte përfundon këtu pasi kjo skuadër nuk mundi të garonte duke qenë se një numër i lartë lojtarësh u infektuan me Covid-19.

Situata me koronavirusin në Angli nuk është aspak e mirë. Futbollistë në disa skuadra kanë rezultuar të prekur dhe shumë ndeshje janë shtyrë. Apeli është për vaksinim pasi do të jetë e vështirë zhvillimi i aktiviteteve sportive në rrjedhë normale.

Trajneri i Liverpool Jurgen Klopp është një prej zërave të fortë në favor të vaksinimit. Por skuadra e tij do të luajë më 9 janar kundër Shrewsbury Town për FA Cup dhe futbollistët e këtij klubi janë përgjigjur pozitivisht thirrjes për t’u vaksinuar.

