Për vajzat me stil, një fund dhe shumë ide kombinimi

Shpërndaje







23:28 31/08/2023

Një fund cilësor lëkure është një nga blerjet që ofron mundësi të pafundme kombinimi. Duke qenë se është një material i rëndë, ju lejon të vishni bluze të thjeshta, me dekolte, ‘oversize’ dhe të dukeni plot stil.

I ngjitur pas trupit, i gjatë dhe me pala, me prerje të drejtë apo asimetrike, një fund lëkure është i domosdoshëm në garderobën tuaj.

Kombinojeni me një këmishë

Shtatori po troket dhe këmishat janë një prej veshjeve që kombinojnë me gjithçka e këtu nuk përjashtohen fundet e lëkurës. Për të mos u dukur formale, vishni një kanatierë të bardhë, këmishën futeni brenda fundit por pa e tendosur shumë. Nëse moti nuk është në favor, shtoni një pulovër të gjerë dhe jeni gati.

Bluzë me pala

Luani me materialet dhe shihni se çfarë mund të krijojë kontrast me rëndesën e fundit të lëkurës. Ruani siluetën dhe me një bluzë të lehtë me pala, është një ide që veshja të jetë më e sofistikuar.

Xhaketë xhins, fund lëkure me printe dhe sandale

Kur vera dhe vjeshta nisin të shkrihen me njëra-tjetrën në fillim të Shtatorit, nxirrni veshjet e preferuara të të dyja stinëve dhe kombinojini. Një xhaketë xhins ju shpëton nga freskia e Shtatorit ndërsa fundi i lëkurës me printe është i përshtatshëm për stinën.

Xhaketë e shkurtër

Pa shumë mundim dhe një zgjedhje e sigurt, një fund lëkure përshtatet shumë mirë me një xhaketë sipër belit. Nëse veshja juaj është tërësisht e zezë, aq më mirë.

Dekolte

Bluzet dhe kanatieret dekolte janë opsioni që mund të përshtatet për ditën me sandale apo në mbrëmje me taka. Mos harroni aksesorët./tvklan.al