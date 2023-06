Përballja e kombëtares ndaj Moldavisë

21:32 12/06/2023

Lojtarët: Do të kërkojmë marrjen e 3 pikëve

Pavarësisht analizave apo stërvitjes që bëhet çdo ditë, futbollistëve të kombëtares iu duhet përqendrim për të arritur suksesin në ndeshjet kualifikuese të europianit. E thotë këtë Taulant Seferi I cili e di se duhet fitore në dy ndeshjet e radhës

“Siç e dimë është fundi i sezonit dhe te Kombëtarja duhet përqendrim. Nuk duhet të shpërqendrohemi por të kemi kujdes. Ne jemi të fokusuar te Moldavia dhe duhet ta kalojmë me 3 pikë. Më pas do të shohim të dytën dhe normal që provojmë më të mirën dhe shpresoj të fillojmë me pozitivitet”.

Mbrojtësi Mario Mitaj, i cili është provuar më parë me shpresat, e pati emocionuese daljen e tij në media.

Kombëtarja do të ketë edhe 4 ditë stërvitje do të jenë të mjaftueshme për të mos i lënë gjë rastësisë në ndeshjen që do të luhet në Air Albania.

