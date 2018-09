Përballja e Kombëtares në ndeshjet e radhës, Panucci publikon listën

Shqipëria do të ndeshet për Ligën e Kombeve me Izraelin në 7 Shtator dhe më pas do të udhëtojë për në Skoci ku do të përballet me përfaqësuesen vendase në Hampden Park të Glasgow.

Trajneri i Kombëtares shqiptare Chrsitian Panucci në një konference për mediat ka publikuar listën e futbollistëve që do të luajnë në përballjen me Izraelin dhe Skocinë.

Të rikthyer në skuadër janë Ansi Agolli, Jahmi Hyka, Taulant Xhaka, Migjen Basha, Ledian Memushaj, dhe Eros Grezda.

Chrsitian Panucci:“Fillon historia e re e Europianit. Presionin e kemi për kualifikimin në Europian. Jam i qetë sepse kemi rikuperuar disa futbolliste. Gati 6 prej tyre të cilëve kanë qenë vendimtarë në ndeshjet me Italinë, Spanjën dhe Turqinë.

Kemi Lenjanin, Demiri është i ri, Binaku po ashtu, Ansi luan pak, por për shkak të eksperiencës e kam thirrur. U përpoqa të thërrisja grupin me ekspertët e mundshëm. Duhet të bëjmë më të mirën ashtu si me Turqinë. Nëse tregojmë dëshirë do të jemi konkurrues.

Nuk dua të mendoj për ndeshjet e fundit se do shpërthej. Na mungonin shumë lojtarë, por tani jam i qetë se kemi rikuperuar disa lojtarë të rëndësishëm”.

Ndërsa për herë të parë do të luajnë Enea Mihaj, Egzon Binaku dhe Besir Demiri.

/tvklan.al