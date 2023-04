Përballja italiane e “San Siros”

21:41 11/04/2023

Shtatë herë fituesit e Ligës së Kampionëve do të presin “të kaltrit” që vijnë për herë të parë në çerekfinale

Napoli do të kërkojë kundër Milanit që të vazhdojë ecurinë e jashtëzakonshme në këtë sezon, ndërsa do të përballen me Milanin në “San Siro” në sfidën e parë çerekfinales së Ligës së Kampionëve. Titulli i parë në Serie A që nga viti 1990 duket pothuajse i pashmangshëm, ndërsa “të kaltrit” kryesojnë me 16 pikë diferencë, ndërsa kanë ngelur edhe nëntë takime. Ndërkohë që napolitanët janë në të tetat për herë të parë në histori.

Por vetëbesimi te shtatë herë fituesit e Ligës së Kampioneve, është rritur pas fitores 4-0 në kampioant në “Maradona”. Në barazimin me Empolin, në formacionin e kuqeznjve pati ndryshime. Por trajneri Pioli pritet të rikthejë për këtë përballje titullarët Rafael Leao, Olivier Giroud dhe Brahim Diaz.

Nga minuta e parë pritet ta nisë edhe Simon Kjaer, ndërsa Kalulu dhe Ibrahimovic mbeten jashtë. Te Napoli, Victor Osimhen do të duhet një mrekulli që Viktor Osimen të luajë. Nigeriani ka munguar në dy sfidat e fundit për shkak dëmtimi. Pritet që sulmin ta udhëheqë Giacomo Raspadori. Në përballjet direkte mes ekipeve, 8 sfida i ka fituar Milani, 12 Napoli dhe 11 të tjera kanë përfunduar në barazim.

