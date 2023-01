Përballja në kampionat ndaj Laçit

22:06 12/01/2023

Shehi kërkon respektim të kundershtarit: Duhet të kemi kujdes

Laçi do jetë pengesa e radhës për Tiranën. Bardheblutë kërkojnë që të harrojnë humbjet ndaj Partizanit dhe Teutës për ta nisur mbarë vitin 2023. Kurbinasit kanë qenë shpesh një rival që i ka hapur probleme kryeqytetasve, me trajnerin Orges Shehi që kërkon nga skuadra të tregojë kujdes në fushën e lojës.



Orges Shehi: Të gjithë e dinë që është një kundërshtar që vitet e fundit është sipër në klasifikim. Ekip që gjithmonë është prezent në kupat e europës dhe thuajse gjithmonë del mirë. Pra është një kundërshtar që të imponon respekt sepse i tillë është ai. Është faktor në kampionatin shqiptar.



Merkato e janarit pritet me tepër interes në kampin kryeqytetas, që kërkon të sjellë frymë të re në skuadër e ndikuar edhe nga dëmtimet e shumta.



Orges Shehi: Sigurisht që na rikthen lojtarët që kanë pasur edhe ndikim, por akoma nuk janë në gjendjen e tyre optimale. Gjendja është në përmirësim, kemi afruar edhe lojtarë të rinj.



Përballja e fazës së parë mes Tiranës dhe Laçit prodhoi 6 gola, por pa fitues. Bardheblutë gjenden në vendin e dytë me 25 pikë, ndërsa Laçi i 6-ti me pesë pikë më pak.

Klan News