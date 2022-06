Përballja në transfertën e Islandës

23:11 03/06/2022

Hysaj kërkon golin, Gjasula: Kemi shanse reale në këtë grup

Kombëtarja shqiptare bëhet gati për sfidën e parë të Ligës së Kombeve, ku do të ndeshet me Islandën në transfertë. Në konferencën para duelit, kapiteni i kuqezinjve, Elseid Hysaj shpreson që edhe këtë herë të mund të gjejë rrjetën, ndaj një kundërshtari që ka shënuar golin e vetëm me fanellën e kombëtares.

Mesfushori i kombëtares, Klaus Gjasula ka theksuar rëndësinë e sfidës në progresin e skuadrës në këtë grup. Kuqezinjtë do luajnë më 6 Qershor ndaj Islandës, teksa katër ditë më pas ndaj Izraelit.

Klan News