Përballje emocionesh në “Elbasan Arena”

12:48 25/03/2022

Shqipëria U-21 sfidon Çekinë për të mbajtur gjallë shpresat për Europian

Kombëtarja U-21 luan sot, në orën 19:00 një duel mjaft të vështirë dhe tepër deciziv për fatet e kualifikimit në Europianin e kësaj grupmoshe. Kuqezinjtë e vegjël duan të lënë pas dy humbjet e fundit, teksa në stadiumin “Elbasan Arena” masin forcat me Republikën Çeke.

Përfaqësuesja e drejtuar nga Alban Bushi tenton fitoren për t’u ngjitur në renditjen e përgjithshme të grupit G dhe për të mbajtur gjallë shpresat për kualfikimin në raundet finale të turneut.

Aktualisht, pas 6 sfidave të para, Shqipëria U-21 mban vendin e tretë me 9 pikë, 4 më pak se Çekia e cila kryeson. Sfida e parë mes dy kombëtareve u mbyll me fitoren bindëse të çekëve, të cilët triumfuan me shifrat 4-0. Angli-Andorra dhe Kosovë-Slloveni janë dy sfidat e tjera të vlefshme për këtë grup.

