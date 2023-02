Përballje emocionuese ndaj United

00:10 16/02/2023

Xavi: Duam të tregojmë se jemi të përgatitur për të garuar në Evropë

Kryesuesit e kampionatit spanjoll, Barcelona përballet me ndeshjen e play-offit të Europa League kundër Manchester United, me vullnetin për të treguar se jemi të përgatitur për të garuar për fitimin e titullit kampion. Trajneri spanjoll, Xavi Hernandez e përsëriti këtë frazë në konferencën për shtyp dhe pasi dominoi në kampionatin vendas dëshiron të bëjë të njëjtën gjë në kontinentin e vjetër.

“Është gjithmonë e rëndësishme të fitosh, veçanërisht në Evropë. Ne vijmë nga sezone pa arritur sukses dhe kemi objektivin të performojmë në nivelin më të lartë. Manchester United do të na prezantojë me një ndeshje shumë intensive dhe të vështirë fizike. Ne po punojmë me përulësi për të shkuar larg në të gjitha garat. Çdo angazhim është një provë. “

Katalanasi vlerëson Rashford si kërcënimin kryesor të United, me anglezin që ka shënuar 13 gola në 15 ndeshje që prej përfundimit të Kupës së Botës në Katar.

“Ne kemi analizuar se çfarë bën Manchester në sulm dhe në mbrojtje. Ai bën disa lëvizje shumë të shpejta dhe ne do të kemi nevojë për lojtarë që do minimizojnë hapësirat. Është një klub i madh në Evropë. Nuk është në momentin më të mirë të historisë së saj, por meriton gjithë respektin e botës. Do të jetë shumë e vështirë.”

Të dy ekipet luajnë në Europa League pas dështimit për të kaluar fazën e grupeve të kompeticionit të Ligës së Kampionëve.

Klan News