Përballje interesante për raundet play-off e play-out në Kategorinë e dytë

18:40 08/05/2023

Stadiumi kombëtar “Air Albania” do të ndezë prozhektorët këtë të Enjte për të kurorëzuar kampionin e ri të Kategorisë së Dytë. Vora dhe Elbasani do të përplasen me njëra-tjetrën për të ngritur lart trofeun e prestigjit, pasi sezonin 2023-2024 e kanë siguruar ta luajnë në kategorinë e Parë.

Një duel që pritet me tepër interes nga të dy kampet, pasi do të ishte një trofe që do të shpërblente një sezon tepër fantastik. Elbasani nuk shënon humbje që prej krijimit të tij në vitin 2021, duke qënë kockë e fortë për këdo kundërshtar.



Ndërkaq, po në të njëjtën ditë do të luhen edhe sfidat play-off dhe play-out. Në grupin A, Veleçiku sfidon Naftëtarin për një vend në finalen e ngjitjes një kategori më lart, ndërsa Valbona mat forcat me Sopotin. Në grupin B, Pogradeci përballet me Devollin, ndërsa Labëria pret në shtëpi Butrintin.

Rezultatet e këtyre dy sfidave do të përcaktojnë dy skuadrat që do të shkojnë në play-off nga ky grup. Ndërkaq, mes Gramshit dhe Tepelenës do të vuloset edhe skuadra që do të qëndrojë në Kategorinë e Dytë, si edhe ajo që do të luajë një tjetër duel për të shmangur rënien në divizionin e katërt për nga rëndësia në vend.

Klan News