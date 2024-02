The trophy is placed on display for the photographers before the soccer Champions League draw in Istanbul, Turkey, Thursday, Aug. 26, 2021. (AP Photo/Emrah Gurel)

Përballje të forta edhe sonte në Champions

Shpërndaje







14:33 14/02/2024

Bayern Munich sfidon Lazio në ‘Olimpico’, PSG mat forcat me Sociedad

Edhe mbrëmja e sotme premton spektakël dhe emocione të mëdha në UEFA Champions League. Dy përballje tepër të forta, ku në letër nuk ka asnjë favorit. Bayern Munich kërkon të harrojë sa më shpejt humbjen e kampionatit ndaj Bayer Leverkusen në një përballje jo të lehtë në “Olimpico”. Lazio do të vihet përballë gjigantit bavarez, por italianët nuk janë në momentin më të mirë të tyre.

Vetëm një fitore në 4 takimet e fundit për skuadrën kryeqytetase, ndërsa ekipi i Tomas Tuhel shikon Ligën e Kampionëve si rrugën ndoshta të vetme për titullin këtë sezon. Bilanci flet në favor të Bayern, pasi në 2 takimet e mëparshme në këtë kompeticion ka fituar të dy sfidat, me 6 gola të shënuar dhe 2 të pësuar.



Përballje e fortë edhe në Paris. Vendasit e PSG-së presin Real Sociedad, i cili në fazën e grupeve shkaktoi befasinë duke marrë vendin e parë në dëm të Interit. Kjo do të jetë hera e parë që dy skuadrat masin forcat me njëri-tjetrin, gjithsesi, francezët kanë në përbërje disa futbollistë me përvojë në Spanjë ashtu si edhe trajneri Luis Enrike.

Në 10 përballjet me ta, spanjolli ka një rekord prej 5 fitoresh, 2 barazime e 3 humbje. Pavarësisht kësaj, Sociedad është e uritur për të bërë një performancë të mirë, pasi kaluan në këtë fazë për herë të parë pas 20 vitesh. Suksesi më i madh i spanjollëve është në sezonin 1982-1983 kur arriti në gjysmëfinale dhe u mposht nga Hamburgu.

Klan News