Përcaktohen çiftet çerekfinaliste

17:00 07/12/2022

Çfarë pritet në fazën e nxehtë të Botërorit

Çerekfinalet e Botërorit do të fillojnë më 9 Dhjetor me ndeshjen ndërmjet Kroacisë dhe Brazilit. Nënkampionët e Botës do të përballen me luftanijen e kapitenit Tite dhe të drejtuar nga Neymar, në një ndeshje që premton të jetë shumë interesante jo vetëm për vlerën e skuadrave në fushë, por edhe për diferencat taktike. Në 4 përballje të mëparshme Kroacia ka barazuar vetëm një herë me Brazilin në miqësore.

Argjentina e Messit do të angazhohet kundër Holandës së vrullshme të Van Gaalit. Deri tani tulipanët kanë një nga mbrojtjet më të mira. Skuadra e Scalonit ka cilësi të shkëlqyera në përbërje, por ndjesia është se nga pikëpamja psikologjike ende mungon diçka për të bindur plotësisht. Në 7 përballlje të mëparshme Holanda ka fituar 3, një herë argjentina me 11-metërsha ndërsa 3 janë barazimet.

Më 10 Dhjetor do të jetë radha e Marokut dhe Portugalisë, dy nga skuadrat më të ndezura dhe më dinamike në turne. Vlerat e Cristiano Ronaldo dhe shokëve të tij nuk diskutohen, por guximi dhe cilësitë e afrikano-veriorëve nuk janë më surprizë dhe ndeshja sigurisht që premton shumë. Dy herë janë ndeshur në Botëror dhe të dyja i ka fituar Portugalia.

Akti i fundit do të shohë të angazhuar Francën dhe Anglinë, një sfidë e traditës së madhe mes dy gjigantëve të përjetshëm të futbollit botëror. Deschamps dhe ekipi i tij kanë mentalitet fitues si pak të tjerë, ndërsa projekti Southgate, në evolucion të plotë, ka nevojë për hapin përfundimtar për të krijuar besueshmëri. Kjo do të jetë hera e 32 që këto skuadra përballen me njëra tjetrën nga të cilat anglia ka fituar 17, ndërsa nëntë i ka fituar Franca.

Tv Klan