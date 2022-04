Përcaktohen gjysmëfinalet e Europa League

23:00 15/04/2022

Uest Hem- Eintraht Frankfurt dhe RB Leipzig-Rangers janë dy sfidat e radhës, eliminohet Barcelona

Uest Hemi do të përballet me Eintraht Frankfurtin, ndërsa Lajpcigu do të ndeshet me Glasgou Rejnxhërs në gjysmëfinalet e Ligës së Europës. Takimet e para do të luhen më 28 Prill, ndërsa ato të kthimit më 5 Maj.

Një sukses i rëndësishëm për “Çekiçët”, që arritën të kualifikohen në këtë raund pas 46 vitesh, duke mundur Lionin me rezultatin 0-3. Dhe kundër do të kenë pikërisht ekipin gjerman, që e mposhtën në vitin 1976 për të shkuar në finalen e e Kupën e Fituesve.

Eintrahti arriti një firtore të jashtëzakonoshme kundër Barcelonës në “Camp Nou” me rezultatin 2-3, duke shokuar blaugranat.

Lajpcigu i prishi ëndrën Atalantës së Berat Gjiimshitit për të shkuar në gjysmëfinale pas 34 vitesh, duke i mposhtur në shtëpi 0-2. Skocezët e Gllasgout mundën në shtesë Bragën me rezultatin 3-1 duke siguruar kualifikimin.

Në Ligën e Konferencës, Roma eliminoi norvegjezët e Bodo/Glimt 4-0 në sfidën e dytë çerekfinale falë trigolëshit të Zaniolos. Rivali i radhës do të jetë Lester Siti.

Gjysmëfinalja tjetër e kompeticionit është Fejnord-Marsejë. Emocionet shtohen për 4 ekipet që synojnë një vend në fianlen e 25 Majit në Tiranë.

