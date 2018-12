Përcaktohen gjysmëfinalet e Nations League

Portugali–Zvicër dhe Holandë–Angli. Këto janë dy ndeshjet gjysmëfinale të Ligës së kombeve të vendosura nga shorti i hedhur këtë të hënë. Gjysmëfinalja e parë do të luhet më 5 Qershor të vitit të ardhshëm ndërsa tjetra një ditë më pas, ndërsa finalja do të luhet me 9 Qershor.

Në të njëjtën ditë do të ketë edhe një ndeshje për të përcaktuar vendin e tretë. Të gjitha këto ndeshje do të luhen në Portugali në stadiumin e Portos “Dragao” dhe në “Guimaraes”. Kupa e argjendit 71 cm e lartë shoqërohet edhe me të ardhura financiare në arkat e federatave. 7.5 milionë euro për fituesin, 6.5 për ekipin finalist 5.5 për vendin e trentë ndërsa për vendin e 4, 4.5 milionë euro.

Mbi të gjitha sigurohet kualifikimi në finalet e europianit 2020.

Tv Klan