Gjysmëfinalet e raundit Final-Four nuk sollën numrin e duhur, por finalja e Superligës pritet të ketë interes nga tifozët. Kjo pasi finalja e 12 Majit përplas dy klubet që kanë pasur mbështetje të madhe në shkallët e stadiumit.

Vllaznia-Egnatia e cila do të luhet të hënën, më 12 Maj, në orën 20:00, në stadiumin “Arena Kombëtare” parashikon të ketë numër të lartë tifozësh. Për këtë fakt, FSHF ka përcaktuar ndarjen e tribunave.

Në sektorin N do të vendosen tifozët e Vllaznisë, ndërsa sektori S do të jetë i rezervuar për tifozët e Egnatias. Në dispozicion për tifozët do jenë edhe tribunat kryesore. Ndërkaq, pjesa tjetër në stadiumin “Arena Kombëtare” do të jenë në dispozicion të tifozëve të dyja skuadrave, por edhe për ata që dëshirojnë të përjetojnë emocionet nga shkallët e stadiumit.

Biletat për finalen e madhe të 12 Majit, Vllaznia – Egnatia, mund të blihen online si edhe në pikën fizike pranë stadiumit “Arena Kombëtare”. Pavarësisht se edhe shumë ditë në dispozicion, premtohet një finale spektakolare jo vetëm në fushën e lojës por edhe në tribuna.

Klan News