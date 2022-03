Përcaktohen të tjerë finalistë të Botërorit

14:16 30/03/2022

Përfaqësuese nga Europa dhe Afrika sigurojnë pjesëmarrjen

Finalistët e Botërorit 2022 kanë shkuar në 27. Në takimet e fundit u kualifikuan Portugalia dhe Polonia nga Europa.

Portugezët fituan 2 – 0 sfidën me Maqedoninë e Veriut me kapitenin Cristiano Ronaldo që do të luajë për herë të dhjetë në finalet e një turneu madhor për përfaqësuese.

Po 2 – 0 skuadra polake mundi Suedinë. Kundërshtari i Shqipërisë në grupin eliminator do të luajë për herë të nëntë në Kupën e Botës.

Skuadra e fundit europiane do të dalë në Qershor mes Uellsit, Skocisë dhe Ukrainës. Afrika kaloi Ganën, Senegalin, Tunizinë, Marokun dhe Kamerunin. Përfaqësuesja kamerunase fitoi me rezultatin 2 – 1 takimin e kthimit me Algjerinë i vendosur pas pjesëve shtesë.

Egjipti e pësoi përsëri nga Senegali, në të njëjtën mënyrë si në Kupën e Afrikës në 6 Shkurt. Senegalezët u kualifikuan pas penalltive. Nigeria do të mungojë sërish, pasi në Katar do të shkojë Gana. Barazimi 1 – 1 ishte në favor të miqve, sepse sfida e parë ishte mbyllur pa gola.

Tifozët nigerianë zbritën në fushë të nervozuar. Në zonën e Amerikës së Jugut në vendin e pestë u rendit Peruja.

Kjo e çon në Play Off interkontinental me Azinë. Priten ende skuadrat nga zona e Amerikës së Veriut e Qendrore, ndeshja shtesë me një ekip nga Oqeania.

Tv Klan