Përcillet me nderime Maurizio Costanzo

19:40 27/02/2023

Ishte një nga ikonat e televizionit italian

Mes duartrokitjesh dhe lotësh u përcoll për në banesën e fundit në Romë, Maurizio Costanzo, një nga ikonat e televizionit italian. Pas 2 ditësh homazhe në Campidoglio, emrat më të njohur të ekranit nderuan prezantuesin legjendar që u nda nga jeta në moshën 84-vjeçare.

Qindra njerëz e pritën dhe përcollën atë me duartrokitje të gjata dhe thirrjet “bravo” dhe “faleminderit”. Paolo Sorrentino, Gerry Scotti, Emanuele Filiberto di Savoia, Pio dhe Amedeo apo dhe Aurelio De Laurentis, Pier Silvio Berluskoni ishin disa nga emrat e njohur të botës së spektaklit italian që morën pjesë në ceremoni.

Bashkëshortja, prezantuesja e njohur Maria De Filippi u shoqërua nga djali, Gabriele, ndërsa në sfond dëgjohej kolona zanore e emisionit të tij, ‘Maurizio Costanzo Show’.

Ai do të kujtohet për dhjetëra programe radiotelevizive dhe komedi teatrale, por popullaritetin e fitoi në vitin 76 me të parat “Talk Show” në RAI. Pas vitit 82 kaloi në Mediaset me emisionin Maurizio Costanzo Show dhe “Buona Domenica”, programe të ndjekura edhe në Shqipëri.

