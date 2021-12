Përdhunoi pacienten me aftësi të kufizuara, infermieri dënohet me 10 vjet burg

12:57 04/12/2021

Një ish-infermier nga Arizona është dënuar me 10 vjet burg për përdhunimin e një vajze me aftësi të kufizuara e cila lindi një fëmijë gjatë kohës që ishte nën kujdesin e tij.

Nathaan Sutherland u akuzua për sulm seksual ndaj një pacienteje që vuante nga një paaftësi e theksuar fizike në një klinikë në Feniks. Ai u arrestua në vitin 2019 pasi një kampion i të foshnjes përputhej me ADN-në e tij.

Vajza, e cila asokohe ishte 29 vjeç, ndiqej nga ana mjekësore në këtë klinikë qëkur kishte qenë fëmijë. Stafi tha se nuk e kishte aspak idenë për shtatzëninë e saj derisa ajo u bë gati për të lindur. Pas lindjes së foshnjes – një djalë që gëzon shëndet të plotë, nisi një hetim për abuzim seksual sepse gjendja e vajzës e bën atë të paaftë për të dhënë miratimin e aktit të marrëdhënies.

Pasi të vuajë kohën e dënimit në burg, Sutherland do të vendoset në liri me kusht për të gjithëjetën e tij si dhe do të vendoset në regjistrin publik si abuzues seksual./tvklan.al