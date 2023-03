Përfaqësuesi i lartë i BE, Borrell intervistë për Tv Klan

15:46 16/03/2023

Gjatë qëndrimit në Tiranë, përfaqësuesi i lartë i Komisionit Europian, Joseph Borrell pati mundësi të jepte një intervistë për Tv Klan.

Borreli garanton se brenda pak javësh përfundon procesi screening dhe me siguri thotë se brenda këtij viti Shqipëria do të negociojë për kapitujt e parë me BE, kapituj që kanë lidhje me drejtësinë dhe sigurinë.

Për zhvillimet politike në vend nuk pranon të flasë, por sa i takon zgjedhjeve ai mendon se padyshim ato duhet të plotësojnë standartet për tu certifikuar.

Përfaqësuesi i lartë i KE mohon se mbështetja financiare për Serbinë është më e madhe se ajo për vendin tonë, e këtë e mbështet në shifra.

Intervistën e plotë të z. Borrell do të keni mundësi ta ndiqni të plotë në edicionin e orës 19:30.

Tv Klan