Përfitimet nga Lojërat Dimërore

21:22 06/02/2022

2 miliardë Euro sponsorizim nga bizneset kineze

Lojërat Olimpike Dimërore, pritet t’i sjellin shumë të ardhura Kinës. Vetëm nga sponsorët vendas mendohet se do të përfitohen rreth 2 miliardë Euro.

Në fakt sipas sondazheve nga Instituti Ndërkombëtar i Statistikave rezulton se rreth 300 milionë kineze janë të interesuar për Lojërat Dimërore. Kjo ta tërhequr edhe një numër mjaft të madh sponsorësh vendas. Plot 44 biznese të ndarë në 4 nivele duke përfshirë furnizuesit e mallrave dhe shërbimeve. Por olimpiada e dimrit prodhon shumë më shumë se kaq.

Vetëm po të marrësh parasysh të drejtat televizive dhe marrëveshjet tregtare me partnerë globalë, por këto marrëveshje janë nënshkruar me Komitetin Olimpik Ndërkombëtar që merr miliarda Dollarë nga transmetuesit në mbarë botën.

Në portofolin e sponsorizimit janë trembëdhjetë partnerë të nivelit të lartë, duke përfshirë koorporatat kineze Alibaba dhe Mengniu. Fitimet nga Lojërat ndahen ndërmjet Federatave Ndërkombëtare të Sporteve dhe Komiteteve Olimpike Kombëtare.

Shtatë federatat kryesore të sporteve dimërore si ski, patinazh, biatlon, apo hokej mbi akull do të ndajnë 215 milionë, e njëjta shumë që do të përfundojë gjithashtu në arkat e komiteteve kombëtare të përfshira në këtë olimpiadë. Më në fund, 590 milionë Dollarë do t’i ndahen fondit të solidaritetit olimpik për të trajnuar atletët, trajnerët dhe menaxherët.

Tv Klan