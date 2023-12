Përfituesit e programit të kredive lehtësuese

15:51 29/12/2023

Përfituesit e parë të programit të kredive lehtësuese për blerjen e një banesë për një sërë kategorish si mjekë, ushtarakë dhe punonjës të policisë kanë nisur të hyjnë në apartamentet e tyre.

Një prej përfitueseve të këtij programi ku interesi bankar paguhet nga buxheti i shtetit është dhe polici nga Vlora, Redin Çaushaj që u plagos me thikë në verë në përpjekje për të shuar një sherr në Lukovë, edhe pse që nuk ishte në shërbim.

Çaushaj është vizituar në shtëpinë që falë këtij programi është nën pronësinë e tij nga ministri i Brendshëm, kreu i Policisë së Shtetit dhe kryebashkiaku i Vlorës.

Ministri Balla lajmëron se në 2024-ën, jo vetëm që do të rritet kufiri i moshës nga 40 në 45 vjeç, por do të rritet dhe numri i përfituesve.

Policitë, duke nisur nga ky vit do të marrin dhe kuotat ushqimore, ndërsa është duke u negociuar një marrëveshje me supermarketet që të mund t’i marrin ushqimet me një ulje 10 deri 15 për qind më pak.

Tv Klan