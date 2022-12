Performanca me 60 pikë ndaj Knicks

20:51 29/12/2022

Me performancën fantastike ndaj New York Knicks, ku shënoi 60 pikë, Luka Donçiç kërcënon rekordin e Michael Jordan. Shifra e lartë e pikëve të realizuara ka përmirësuar ndjeshëm statistikat sezonale të sllovenit. Në prag të mbylljes së vitit dhe para zhvillimit të pjesës së dytë të kampionatit, 23-vjeçari ka shënuar mesatarisht 33.6 pikë, 8.8 rebaund dhe 8.7 asistime për ndeshje.

Një kuotë fenomenale që e shndërron Donçiç në yllin e NBA amerikan. Momentalisht slloveni ka përmirësuar shifrat e legjendës Jordan, i cili në sezonin 1988-1989 vendosi një rekord deri diku të parritshëm.

Në atë edicion të NBA, numri 23 i Çikagos shënoi mesatarisht 32.5 pikë për ndeshje, 8 rebaund dhe 8 asistime. Nëse vijon me këto ritme, Donçiç sigurisht që do e thyente, madje do të gdhendte një tjetër rekord që vështirë se mund të thyhet. Mosha e tij e re, vetëm 23-vjeçare është një tjetër faktor që mund të ndikojë në gjendjen fizike të sllovenit.

Donçiç thuajse bën gjithçka i vetëm, pasi Dallas Mavericks është skuadra që merr më pak rebound në NBA, pak më shumë se 39 për ndeshje dhe e dyta me më pak asistime, rreth 22, duke lënë pas vetëm Rockets.

