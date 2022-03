Foto ilustruese



Përfshihen në aksident 3 makina, 5 të plagosur në rrugën dytësore Durrës-Tiranë

18:08 29/03/2022

Durrës | Rreth orës 17:30, në aksin rrugor Durrës-Tiranë, automjeti me drejtues shtetasin E. K., ka humbur kontrollin dhe për pasojë është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin E. K., në aksidentit është përfshirë dhe automjeti me drejtues shtetasin H. V.

Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar pasagjerët A. M., L. G., E. B., F. Xh., A. H., të cilët ndodhen nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.