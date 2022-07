Përfshihen nga flakët 3 hektarë me ullishte në Qafën e Lalarit në Fier

16:10 28/07/2022

Një sipërfaqe më shumë se 3 hektarë me ullishte, ferra e shkurre është përfshirë nga flakët në vendin e njohur si Qafa e Lalarit në Fier. Zjarri fillimisht ka rënë në brendësi të territorit të mbjellë me ullinj, për t’u përhapur me shpjetësi në të gjithë zonën.

Të favorizuara edhe nga era e fortë dhe temperaturat e larta, banorët e zonës nuk kanë bërë dot të mundur shuarjen e flakëve të zjarrit, ndërsa është kërkuar dhe ndërhyrja e zjarrfikësve.

4 automjete të Fierit, Patosit si dhe efektivë të këtyre reparteve kanë punuar për shuarjen e flakëve, të cilat janë vendosur nën kontroll pas rreth 2 orësh.

Ende nuk dihet shkaku i rënies së flalëve, ndërsa dyshohet se pakujdesia mund të ketë sjellë përhapjen e tyre dhe djegien e qindra rrënjëve ullinj./tvklan.al