Pamjet e djegies së 3 makinave në Vlorë

15:43 18/07/2023

Policia: E qëllimshme, po punohet për kapjen e autorit

Këto janë pamjet kur 3 automjeteve në lagjen “Pavarësia” të Vlorës u vihet flaka nga një person ende i paidentifikuar.

Pamjet janë fiksuar nga një kamera sigurie fare pranë vendit të ngjarjes, aty ku rreth orës 3:50 të mëngjesit të kësaj të marte një person me kapele në kokë i vendos flakën 3 makinave të parkuara. Fillimisht ai i spërkat me benzinë e më pas i vë zjarrin dhe largohet me vrap. Në ikje e sipër, siç mund ta shihni ai duket se dëmtohet dhe vetë.

Dyshimet janë se objektiv i kësaj zjarrvënie ka qenë makina tip Ford ngjyrë e kuqe, e cila u dogj e para e më pas flakët u përhapën tek dy automjetet e tjera. Pronari i saj, Nerizan Hoxhaj tha për mediat se nuk ka konflikte me askënd.

“Jam Nerizan Hoxha. Nuk kam pasur konflikte me asnjë person. Nuk e di pse më është bërë kjo gjë. Unë punoj në ndërtim nga mëngjesi në darkë. Kam parkuar si çdo natë këtu. Nuk kam dyshime fare, nuk e di pse më është bërë kjo gjë. Shpresoj që policia të gjejë personin dhe të zgjidhë çdo gjë.”

Për identifikimin e autorit, policia ka sekuestruar dhjetra kamera sigurie por deri tani ende nuk ka asnjë të ndaluar, ndërsa vijon puna për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

