Përfshirja e monopatinave në aksidente

20:21 22/11/2022

Deputetët i kërkojnë policisë t’i ndëshkojë dhe të trajtohen njësoj si shoferët e mjeteve

Drejtuesit e mjeteve elektrike, shkelin rregullat e qarkullimit dhe shpeshherë bëhen shkak edhe për aksidente rrugore. Ky shqetësim u ngrit nga deputetët në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, të cilët propozuan që qytetarët që lëvizin me monopatinë, të pajisen me targë, kaskë mbrojtëse apo dhe jelekë fosforeshentë gjatë natës.

“Sigurisht kanë filluar të bëhen një shqetësim jo vetëm në Shqipëri. Ne kemi një kolege që është aksidentuar, unë dje kam shpëtuar për qime pa u përfshirë edhe pse semafori ishte jeshil. Këta janë një grup njerëzish të cilët nesër mund të kthehen realisht në një problem. Ideja o e targimit, kufizimit ose e heqjes fare nga përdorimi të këtyre mjeteve”, tha deputeti Ismet Beqiraj.

“Ai të vjen plumb, as qëndron, as bën, as të jep ndihmën. Të identifikohet, të ketë një targë, një patentë”, tha deputeti Arben Pëllumbi.

Mirëpo drejtori i Transportit Rrugor tha se për këtë kategori ekzistojnë sanksione por nuk zbatohen.

“I shihni pa kaskë, pa dritë para e mbrapa, pa bërë sinjalizim, me shpejtësi mbi nivelin e caktuar në këtë rregullore, janë në shkelje të rregullave dhe duhet të gjobiten”, tha Gonxhe.

Ndërsa kreu i Policisë Rrugore u shpreh shkeljet nga kjo kategori janë të vështira për t’u dokumentuar, nga mungesa e dokumentacionit.

“Policia Rrugore i ka kapacitetet njerëzore, por nuk janë të gjitha kapacitetet ligjore ose administrative për të monitoruar këtë shkelje nga këto pajisje”, tha drejtori i Policisë Rrugore, Altin Qato.

Gjatë diskutimeve në komision, u votuan disa ndryshime të Kodit Rrugor. Deputetët miratuan që jeleku fosforeshent të përdoret edhe gjatë ditës, në raste mjegulle apo bore, po ashtu u miratua zgjatja e vlefshmërisë së patentave, nga 10 në 15 vite.

Klan News