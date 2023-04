Përfshirja e të miturve në vepra penale

Shpërndaje







17:00 23/04/2023

Ekspertët: Vjedhjet, rastet më të shumta

Të miturit vijojnë të përfshihen në vepra penale. Sipas një raporti nga Instituti i Statistikave, për grupmoshën 9-14 vjeç, numri i të dyshuarve për vepra penale ishte 176 duke shënuar një rritje të lehtë krahasuar me një vit më parë.

E kundërta ndodh me grupmoshën (9-17 vjeç), në vitin 2021 numri i fëmijëve të dyshuar për kryerjen e veprave penale, shënoi vlerën 644 për 100.000 popullatë të kësaj grupmoshe, me një rënie të konsiderueshme në krahasim me vitin 2020 ku janë regjistruar 1064 të dyshuar për 100 000 të kësaj grupmoshë.

Sipas avokatëve të miturit janë të përfshirë më shumë në veprën penale të vjedhjes, por nuk mungojnë edhe rastet e shpërndarjes së lëndëve narkotike

Lefter Xhengo, avokat: Të miturit në konflikt me ligjin përsa i përket moshës dhe grupeve sociale kanë të bëjnë më shumë me shtresa në nevojë. Edhe të mitur që vijnë nga probleme sociale të familjes dhe lejnë shkollën dhe marrin pjesë në vjedhje ordinere. Përdoren edhe si shpërndarës, por janë më të vegjël se ajo e vjedhjes.

Fenomeni i vjedhjes nga të mitur është më i përhapur në zonat urbane.

“Në momentin që i mituri është përsëritës gjykata cakton arrest me burg. Janë ripërsëritës dhe më shumë se dy herë. Në zonat urbane është më shumë e theksuar”.

Për shkak të mbrojtjes ligjore të veçantë, numri i të burgosurve të mitur vijon të mbetet i ulët vitet e fundit. Aktualisht në institucionin e vuajtjes së dënimit për të mitur në Kavajë, janë të dënuar 21 djem.

Tv Klan