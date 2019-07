Përfundon dënimin Nehat Kulla

Nehat Kulla, i njohur ndryshe me nofkën gjenerali, ka përfunduar dënimin në burg. Ai u dënua në vitin 2005 me 20 vite heqje lirie për vrasjen me paramendim, të shoferit të ish zëvendës ministrit të Arsimit, Halit Shamata. Krimi ndodhi në 28 Korrik të vitit 1998 në zonën e Golemit. Halim Gjuzi ishte duke udhëtuar në drejtim të Durrësit me familjen.

Nehat Kulla u arrestua pas 7 vitesh dhe u shpall fajtor nga gjykata për këtë vrasje. Ai ka përfituar uljen e dënimit me 5 vite.

Nehat Kulla ka qenë një personazh i njohur për Policinë e Tiranës në vitet 96-98.

Në Dhjetor të vitit 1996 u dënua me 11 vjet burg për vrasjen e Petrit Moriçenit dhe dy vëllezërve Neziri në Tiranë. Gjykata e Apelit e zbuti dënimin ndaj Kullës në 2 vjet e gjysmë duke rrëzuar akuzat për vrasje. Më pas në 2005 ai arrestohet sërish me akuzën e vrasjen së shoferit të ish ministrit të arsimit Shamata, ku u dënua me 20 vite burg, dënim të cilin e kreu në burgun e Fushë Krujës.

