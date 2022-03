Përfundon mbledhja e PD/ Salianji: Basha të dorëhiqet; Duma: Të jetë i vërtetë në ato që thotë

17:16 12/03/2022

Ka përfunduar mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku shumica e deputetëve i kanë kërkuar kryedemokratit Lulzim Basha që të dorëhiqet.

Pas mbledhjes, deputeti Salianji, i cili pati edhe momente tensioni me Bashën, tha se ky i fundit duhet të dorëhiqet.

Ervin Salianji: Nuk ka nga ana ime asnjë lloj mbështetësi për të presionuar apo për të kërcënuar, për të intimiduar, por ajo që dihet dhe është e qartë që unë intimidohem dot, as nuk kërcënohem dot, as nuk kam frikë. Nuk ka pasur një kërcënim, ka pasur një tension siç e ka në çdo mbledhje me z.Basha. Unë e përkthej ashtu siç e përkthen çdo qytetar, dorëheqje e Lulzim Bashës nga kryetar partie.

Ndërsa deputetja Grida Duma theksoi se Basha e ka bërë një hap dhe duhet ta vazhdojë deri në fund.

Grida Duma: Duhet të vijojë zgjidhja që të jetë një zgjidhje e vërtetë dhe të mos kemi asnjë rëshqitje të përgjegjësisë. Është një hap, ka kryer një hap, duhet ta kryejë deri në fund, shpresoj që në gjithçka që thotë të jetë i vërtetë dhe duhet të jetë i vërtetë.