Përfundon protesta e sotme e opozitës

Shpërndaje







12:19 23/02/2023

Ka përfunduar protesta e sotme e opozitës para Parlamentit. Protesta e radhës e paralajmëruar është në datë 3 Mars, ora 12:00.

Paralelisht me protestën u mbajt seanca plenare në sallën e Kuvendit ku nuk munguan debatet mes opozitës dhe mazhorancës. I ndodhur mes protestuesve, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se mazhoranca po shkel të drejtën kushtetuese të deputetëve dhe po pengon ngritjen e komisioneve hetimore. Berisha paralajmëroi Kryeministrin Edi Rama dhe kreun e grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla se do të mbajnë përgjegjësi personale për vendimin që pritet të marrë Gjykata me 3 Mars për lidershipin e Partisë Demokratike.

Ndërkohë me datë 2 Mars është parashikuar të zhvillohet për 23 orë e 20 minuta mocioni me debat për çështjen “McGonigal”, ku dhe Kryeministri Edi Rama ka konfirmuar se do të jetë i pranishëm./tvklan.al