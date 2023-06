Escobar dhe Lajçak takojnë Kurtin, parashtrojnë 3 kërkesa

23:08 05/06/2023

Zgjati mbi 2 orë takimi mes emisarit të Bashkimit Europian për Kosovën dhe Serbinë Mirsolav Lajçak si dhe të dërguarit të Shteteve të Bashkuara, Gabriel Escobar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, mbrëmjen e kësaj të hëne në Prishtinë.

Kanë qenë 3 kërkesa që përfaqësuesit e SHBA dhe BE patën ndaj kryeministrit Kurti të cilat ishin qetësimi i situatës në veri të Kosovës, mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe kthimi në dialogun me Beogradin.

“Ne e prezantuam një propozim në emër të komunitetit ndërkombëtar që përmban tri elemente. Kishim bisedime të gjata, të sinqerta dhe të vështira”.

Ndërsa Escobar tha se propozimi që i është bërë qeverisë së Kosovës është rakorduar nga të gjithë partnerët e saj ndërkombëtare duke apeluar që ai do të merret parasysh nga Prishtina.

“Nuk kam parë kurrë kaq shumë unitet brenda komunitetit transatlatnik. SHBA-ja, BE-ja, NATO-ja dhe pothuajse çdo mik i Kosovës e ka bërë të njëjtin propozim. Kështu që shpresoj të dëgjohemi”.

Si Lajçak dhe Escobar thanë se janë vetëm në fillim të misionit të tyre. Të dërguarit e SHBA dhe BE do të takojnë nesër presidenten Osmani dhe do të vizitojnë veriun e Kosovës ku do të bisedojnë edhe me përfaqësues të komunitetit serb. Më pas ata do të udhëtojnë drejt Beogradit ku do të priten nga Presidenti Vuçiç.

