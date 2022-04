Përfundon takimi Kim-Alibeaj, ambasadorja zbulon për çfarë biseduan

12:57 05/04/2022

Ka përfunduar takimi mes ambasadores Yuri Kim dhe Enkelejd Alibeajt. Gazetari Enkel Xhangoli ka raportuar se takimi mes tyre ka zgjatur për më tepër se 1 orë në ambientet e Kryesisë së Kuvendit.

Në dalje të Kryesisë së Kuvendit, Kim nuk është prononcuar për mediat, por ka zgjedhur të reagojë në rrjetet sociale.

Ajo ka shkruar në Twitter: Diskutim shumë i mirë me kryetarin në detyrë të PD dhe drejtuesin e grupit parlamentar Enkelejd Alibeaj për një gamë të gjerë çështjesh. SHBA ka patur një marrëdhënie të fortë dhe të veçantë me PD që prej themelimit të saj. Ne vlerësojmë këtë marrëdhënie dhe rolin e domosdoshëm të PD-së për Shqipërinë – ne shpresojmë që të dyja do të forcohen edhe më shumë. SHBA dhe Shqipëria kanë shumë punë përpara për ta mbajtur Shqipërinë në rrugën e anëtarësimit europian, demokracisë, të ndërtojmë bashkëpunim në mbrojtje dhe të zgjerojmë mundësitë ekonomike dhe biznesin për të gjithë. Le të lëvizim së bashku përpara, jo mbrapa./tvklan.al

2/2 🇺🇸 & 🇦🇱 have much work ahead to keep Albania on the path to EU membership, democracy, build defense cooperation, and expand business & economic opportunities for all. Let’s keep moving together forward, not backwards!