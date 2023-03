Përfundon takimi mes Kurtit e Vuçiçit në Ohër

21:57 18/03/2023

Ka përfunduar takimi në mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti e presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiç.

Shefi i diplomacisë evropiane, Josep Borrell, pritet që së shpejti të dalë në konferencë për media, pas gati 12 orë bisedimesh mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb, Aleksandar Vuçiç.

Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi i BE-së, Peter Stano në një postim në Twitter.

“Takimi i nivelit të lartë Kosovë/Serbi, me ndërmjetësimin e BE në Ohër ka përfunduar. Josep Borrell do të bëjë të ditura për pak rezultatet”, shkruajti Stano.

