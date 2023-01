“Përfundova në rajon”, Nik Xhelilaj tregon rastin e pazakontë!

22:02 08/01/2023

Mbrëmjen e sotme në emisionin “Zemër Luana” me autorësi dhe moderim të Luana Vjollcës ka qenë i ftuar një ndër aktorët me famë ndërkombëtare, Nik Xhelilaj. Ndonëse një natyrë paksa serioze, duket se Nik është përshtatur mjaft mirë me formatin.

Në një lojë përgatitur me Olsi Bylykun, ku ata ishin të pandehurit dhe duhet t’u përgjigjeshin pyetjeve të policit të mirë, Bes Kallaku dhe polices të keqe, (Egit), një nga pyetjet ka qenë nëse ndonjëri prej tyre ka përfunduar ndonjëherë në rajon.

Niku ka treguar se i ka ndodhur kjo dhe ka përfunduar në rajon pa dhënë detaje të mëtejshme, ndonëse Olsi nuk e kishte provuar asnjëherë këtë gjë.

Gjithsesi, pasi këto gjëra kalojnë, tregohen si histori argëtuese, kur bëhet fjalë për çështje të vogla./tvklan.al