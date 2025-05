Që prej mëngjesit të së premtes ka nisur puna për të rregulluar oxhakun në Kapelën Sistine, ku kardinalët do të takohen në konklavë duke filluar nga 7 Maji.

Ky do të jetë i vetmi kanal i komunikimit midis konklavës dhe pjesës tjetër të botës për të komunikuar mbërritjen e pasardhësit të Bergoglios.

Tubi i oxhakut është qartë i dukshëm nga Sheshi i Shën Pjetrit aty pranë, ku votimi do të jetë i fshehtë.

Tymi i zi nuk do të thotë asnjë vendim, ndërsa tymi i bardhë do të njoftojë se Papa i 267-të është zgjedhur. Oxhaku, si gjithmonë, duhet të ketë një kamera të drejtuar disa metra larg dhe duhet të jetë i pajisur edhe me drita, për ta bërë të dukshëm çdo tym.

Rreth 133 kardinalë, rreth 80% e të cilëve të emëruar nga Françesku, pritet të votojnë për pasardhësin e tij. Ndërsa pjesa më e madhe e procesit do të zhvillohet me katër raunde votimi çdo ditë derisa një kardinal të marrë shumicën prej dy të tretave të votave.

Dy konklavat e fundit, të mbajtura në vitet 2005 dhe 2013, përfunduan në fund të ditës së dytë të votimit.

Klan News