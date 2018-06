Përgatitjet e Botërorit 2018

Publikuar | 23:45

Anglia mbylli ndeshjet përgatitore të Botërorit me fitore. Përfaqësuesja e drejtuar nga Gareth Southgate mundi 2 – 0 Kosta Rikën një tjetër skuadër që merr pjesë në finalet e Rusi 2018. Rashford dhe Welbeck mposhtën dy herë portierin e Real Madrid, Navas në miqësoren e luajtur në Lids. Anglia i nis ndeshjet e fazës së grupeve me Tunizinë në 18 Qershor, ndërsa Kosta Rika me Belgjikën më 11 Qershor.

Një provë pozitive edhe për Portugalinë që mundi me rezultatin 3 – 0 Algjerinë në Lisbonë. Cristiano Ronaldo i cili u aktivizua për 74 minuta nuk shënoi, por ndihmoi Bruno Fernandes të realizonte.

Faza e finale e Botërorit për Portugalinë nis me një përballje të fortë atë ndaj Spanjës më 15 Qershor. Në miqësoret e tjera të ditës së enjte Islanda barazoi 2 – 2 me Ganën në Rekjavik. Përfaqësuesja islandeze është debutuese në finalet e Kupës së Botës dhe garën e nis me Argjentinën më 16 Qershor.

Tv Klan