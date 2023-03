Përgatitjet e kuqezinjve/ Trajneri Sylvinho teston futbollistët në “shtëpinë e futbollit” dhe provon formacionin

23:52 22/03/2023

Në ditën e tretë të përgatitjeve, futbollistët kuqezinj provuan në fushë idetë e trajnerit Sylvinho sa i përket lojës që duhet të bëjnë.

Pasi ekipi kreu një pjesë të seancës në palestër, doli në fushë në “Shtëpinë e Futbollit” dhe pas pak minutave punë me topin, lojtarët u ndanë në dy ekipe dhe u zhvillua një ndeshje testuese.

Ndryshe nga tekniku Edi Reja, 48-vjeçari ka një filozofi më sulmuese për ekipin.

Sylvinho provoi në fillim me tre e pastaj katër lojtarë në prapavijë. Por mungesat e qendërmbrojtësve me eksperiencë Gjimshiti dhe Ismajli do të ndikojnë te tekniku që të rreshtojë në repartin difensiv 4 lojtarë.

Në mesfushës u provuan Gjasula, Abrashi e Ramadani, ndërsa në ofesnivë u rreshtuan Mehmeti dhe Uzuni nga krahët, ndërsa Cikalleshi në qendër.

Por përfaqësuesja kuqezi ka edhe tri ditë të tjera për t’u përgtitur në Tiranë, përpara se të udhëtojë drejt Varshavës, e kjo është kohë e majftueshme për Sylvinho, që të provojë ide të reja në fushë, përpara se të përzgjedhë formacionin që do të luajë ndaj Polonisë në sfidën e parë kualifikuese të Euro 2024.

