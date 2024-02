Përgjaket parada e Super Bowl

23:41 14/02/2024

Njerëz të armatosur hapin zjarr, 1 i vdekur e 15 të plagosur

Këto janë momentet e panikut të shkaktuara nga të shtënat me armë në Kansas City në momentin kur qindra e mijëra njerëz kishin dalë në paradë për të festuar fitoren e ekipit të tyre të zemrës në finalen e Super Bowl.

Paraprakisht policia njofton se një person mbeti i vrarë ndërsa 15 të tjerë u plagosën. Tre prej të lënduarve ndodhen në gjendje kritike për jetën.

Të shtënat ndodhën në perëndim të Stacionit Union, ndërsa tifozët e ekipit Kans City Chiefs po largoheshin të alarmuar dhe në gjendje paniku.

Policia njofton se dy persona të armatosur të dyshuar janë arrestuar.

Tv Klan

Chaos has broken out at the end of the Chiefs Super Bowl parade. Police and military personnel just took off inside of Union Station pic.twitter.com/mqNeodS9r5