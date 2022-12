Përgjigje negative nga partnerët për sulmin kibernetik

15:43 25/12/2022

“IP-t janë të lëvizshme dhe të pagjurmueshme”

Hetimin për sulmet kibernetike ndaj sistemeve të AKSHI-t dhe Policisë së Shtetit duket se nuk do e ndihmojë dot as bashkëpunimi me shtetet e huaja ku më herët Prokuroria e Tiranës ka dërguar letërporosi.

Në tre përgjigje të marra nëpërmjet oficerëve të kontaktit, shtete si Holanda, Danimarka apo edhe Singapori, i kanë thënë autoriteteve shqiptare se adresat e IP-ve të identifikuara nga ku ka ardhur sulmi janë të lëvizshme dhe për këtë arsye ato nuk mund të gjurmohen.

Prokuroria mbetet në pritje edhe të përgjigjeve nga 19 shtete të tjera, mes të cilave Kina, Anglia dhe Rusia, ku janë dërguar edhe vendimet gjyqësore për të bllokuar të gjitha rrjetet e komunikimit të hakerave.

Ndërkohë në Shqipëri hetimet janë përqendruar në përgjegjësinë institucionale në rastin e dy sulmeve kibernetike.

Prokuroria ka marrë në hetim 5 zyrtarë, me detyrë IT për “Shpërdorim detyre” sipas të cilës duhet të kishin kërkuar raporte për mirëmbajtjen e sistemeve, megjithatë Gjykata e Apelit pak ditë më parë urdhëroi hetimin e tyre në gjendje të lirë.

