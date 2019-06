Përgjimet, Fevziu: Më shumë se kriminale t’i kërkosh shtypit të mbylli gojën (Video)

Gazetari dhe drejtuesi i emisionit “Opinion” në Tv Klan ka kritikuar urdhrin e Prokurorisë së Krimeve të Rënda që kanë ndaluar publikimin në media të përgjimeve të dosjes “339/1” të botuar sot nga gazeta gjermane “Bild” për përgjimet e bandës së Avdylajve në Shijak.

Në emisionin “Opinion” ku trajtohet tema e përgjimeve të reja, Fevziu foli për urdhrin e dy prokurorëve Dritan Prençi dhe Vladimir Mara të cilët ndalojnë mediat për publikimin e këtyre përgjimeve. Këtë urdhër, Blendi Fevziu e konsideroi kriminale pasi cënohet liria e medias. Drejtuesi i “Opinion” apeloi këdo që disponon dokumente të vlefshme për përgjimet e kësaj dosje, t’i paraqesë pranë emisionit për t’u publikuar.

“Kjo është një shkelje e parimeve të shtypit të lirë, të fjalës së lirë dhe i deklaratës universale të Të Drejtave të Njeriut, artikulli 19 i të cilës i jep të drejtën shtypit të publikojë çdo material që e sheh si interes publik dhe aq më tepër materiale me një rëndësi të tillë. Shfrytëzoj një nen të Kodit Penal që nuk është për gazetarët. Ka pasur një nen në Shqipëri dhe është mbyllur me një fitore të shtypit, pra shtypi e ka tejkaluar këtë çështje në vitin 1995. Natyrisht Prokuroria mund të ruajë zyrat e saj mos dalin sekrete, por shtypi ka çdo të drejtë ta publikojë.

Është artikulli nr.19 i deklaratës universale të të Drejtave të Njeriut, është artikulli nr.10 i Konventës Europiane. Është një precedent i mbyllur në botë, është një precedent i mbyllur në shtëpi, është më pak se dritëshkurtësi, nuk dua ta quaj idiotësi sepse e quajti Hakorja dhe nuk vlen më shumë se idiotësi, që Prokuroria t’i kërkojë shtypit të mos publikojë. Çdo dokument autentik që keni, silleni se e publikoj unë, le të veprojë Gjykata. Le të vijë Prokuroria përpara se të ndalojë banditët. Është kriminale t’i kërkosh shtypit t’i mbylli gojën. Është më shumë se kriminale. Unë nuk e di ku e gjen kurajon një prokuror të kërkojë t’i mbylli gojën shtypit. Është e paprecedentë”, thotë gazetari Blendi Fevziu.

Dhe si shembull për të treguar se media e ka fituar këtë betejë në Shqipëri 25 vjet më parë, Fevziu tregoi rastin e dy gazetarëve të asaj kohe, Aleksandër Frangaj dhe Martin Leka. Në 31 Janar të 1993, të arrestuar pas padisë së Ministrisë së Mbrojtjes, me një fletë arresti të firmosur nga prokurori Arben Qeleshi, ishin dy gazetarët Aleksandër Frangaj dhe Martin Leka.

Akuza që rëndonte mbi ta ishte ajo e nxjerrjes së sekretit shtetëror në bashkëpunim me ushtarakët Liçaj dhe Feta, ndërkohë që për Lekën ekzistonte edhe akuza për shpifje të bërë publikisht ndaj ministrit Zhulali. Në procesin e Gjykatës së Tiranës që zgjati katër ditë, Lekës nuk iu vërtetua dot akuza për shpifje dhe bashkëpunimi që parashikohej të ishte kryer nga katër të pandehurit, rezultoi të ishte e tillë vetëm për Lekën dhe Liçajnt. Frangaj, në atë kohë kryeredaktori i të pavarurës “Koha Jonë”, u lirua në sallë si i pafajshëm.

Në 27 janar të vitit 1994, gazeta “Koha jonë” do të hapej me titullin “Të gjithëve do t’ju fusim në burg” (Kërcënim nga prokuroria e asaj kohe), ndërsa si përgjigje epike për këtë kërcënim përgjegjësinë do ta merrte, Teodor Keko: “po iu përgjigjem me edukatë: të gjithëve do të na e hani m…” /tvklan.al