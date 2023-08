Përgjimet, si informonte kryepolici Behar Bajrin

18:10 04/08/2023

Dosja “Metamorfoza” e Shkodrës. Ndërmjetës ishte biznesmeni Pëllumb Gjoka

Në dosjen e operacionit “Metamorfoza” janë të zbardhuar komunikimet që kanë kryer në aplikacionin e koduar Sky Eç, personat e dyshuar. Aty janë bisedat mes ish-shefit të krimeve në Shkodër Ardit Hasanbegaj dhe biznesmenit Pëllumb Gjoka. Në bisedën mes tyre biznesmeni i kërkon që të zbulojë vendndodhjen e Ibrahim Licit për llogari të Behar Bajrit

Biznesmeni Gjoka i kërkon shefit të krimeve që ta ndihmojë me kontrollin e antenave celulare për vendndodhjen e Ibrahim Licit, duke i dërguar numrin e celularit. Përgjigja vjen nga Hasanbegaj:

Ardit Hasanbegaj: Unë javën tjetër jam në punë dhe duhet të jem unë në punë që ta çoj dhe e mbaj unë edhe jemi komodë. Nuk kam pse t’i kërkoj ndere këtyre, e mbaj vete, veç sa të kthehem.

Gjatë bisedës mes tyre, ish-polici i kërkon informacione biznesmenit për një person të quajtur Suad Lici, nga Velipoja. Hasanbegaj i tregon se të dhënat janë marrë nga operatori i policisë që duhej të kryente përgjime për llogari të institucionit

Ardit Hasanbegaj: Ai legeni ngeli duke fol për ty, të ka bërë ‘Padrino’. Po pash që kishte komunikime me një, me mbiemër Lici e thashë çne ky me këta. Atij nuk i ka dalë asnjëherë në valë antena, vetëm aty në shtëpi dhe është i vëllai se e njeh në zë ai lart (operatori i përgjimit), i njeh si shtëpi, jua njeh zërat.

Më pas Hasangebaj i tregon Pëllumb Gjokës për edhe për Dorian Dulin, për të cilin ishte i interesuar Behar Bajri.

Ardit Hasanbegaj: “Dori” ( Dorian Duli) ka qenë në Tirane dje, me tha ai shoku, ka takuar një zyrtar. Jo në “pol”, nuk e ka thënë si emër, një zyrtar se i ka kërkuar takim, me tha ai shoku.

Pëllumb Gjoka: do të ketë takuar ndonjë nga “Isi”.

Ardit Hasanbegaj: Të takohet përsëri nesër. Ka bërë dhe një bisede me dikë dhe i ka thënë atij që ajo punë do bëhet siç kam thënë unë, jo ndryshe, se s’bën. Për numrin po i them mbase ma jep. ‘True Caller’ pastaj, kollaj, do pijë kafe.

Në një tjetër pjesë të dosjes sërish përmendet ish-shefi i krimeve në Shkodër, mes Behar Brajoviç dhe biznesmenit Pëllumb Gjoka. Biseda është zhvilluar në datën 03.07.2020 në orën 22:39. Ata flasin për influencat që kanë tek krerët e policisë lokale në raport me kundërshtarët.

Behar Bajri: Ai nëndrejtorin dhe Shefin e Komisariatit i kishte të vetët.

Pëllumb Gjoka: Ata kanë nëndrejtorin dhe shefin e Komisariatit, ndërsa ne kemi shefin e Krimit të Organizuar dhe e kemi informacionin 10, që ata nuk e dinë, dhe ti mos i thuaj.

Në datën 9 korrik të vitit 2020 në orën 23:07, Behar Bajri i shkuan biznesmenit Pëllumb Gjoka, duke i kërkuar që të pyeste Ardit Hasanbegaj, nëse ishte në kërkim Ibrahim Lici.

Një tjetër moment interesant në dosje është edhe kur kryepolici Hasanbehaj informonte Behar Bajrin që të mos lëvizte me makinë e blinduar pasi kishin shkuar në Shkodër dy grupe RENEA dhe Operacionale. Kjo bisedë është zhvilluar mes Edmond Prekës dhe Pëllumb Gjokës në datën 27.07.2020 ora 09:37. Preka i tregon biznesmenit që informacionin ia kishte dhënë Ardit Hasanbegaj.

Në vazhdim Behar Bajri kërkon informacion për lëvizjet që bën Ibrahim Lici dhe Dorian Duli. Në vazhdën e komunikimeve që ka me biznesmenin Gjoka ata kanë arritur që të bien në gjurmët e një personi i cili qëndron me Ibrahim Licin. Gjoka i tregon Bajrit lëvizjet e Dorian Dulit, pas informative që ka marrë nga polici Hasanbegaj

Pëllumb Gjoka: Dori (Dorian Duli) sot ka ikur në Maqedoni, ka çuar nusen për të lindur në një spital në Tiranë dhe besoj që do të ma japin adresën e spitalit.

Më pas biznesmeni merr një tjetër mesazh nga Hasanbegaj dhe lënë një vend takimi.

Ardit Hasanbegaj: O vëlla, nga Qafë Thana ka ikur, i ka thënë ajo që analizat i kam tek spitali, por doktori i ka thënë për shtrim. Nuk është se ia ka konfirmuar shtrimin aty.

Të dhënat që ka marrë nga ish-shefi i krimeve, Pëllumb Gjoka ia dërgon Behar Bajrit.

Klan News